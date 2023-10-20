Украина провалила ротацию под Донецком: новости СВО на вечер 20 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: МО Украины

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» успешно отразили три попытки ротации подразделений украинской армии в районах Новомайорского, Старомайорского и Новодаровки, рассказал руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов. По его словам, в ходе боевых действий противник также потерял пять минометных расчетов, склад с боеприпасами и один пикап на Южно-Донецком направлении.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения специальной военной операции утром 20 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Что происходит на фронтах

Российские артиллеристы продолжают наносить удары по позициям противника на Донецком направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, в результате обстрела были уничтожены опорные пункты противника в районе населенных пунктов Спорное и Белогоровка. Также украинская армия лишилась станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, попытавшейся перейти в атаку. Потери противника на территории Донецкой Народной Республики составили около 50 человек. Кроме того, были уничтожены две гаубицы «Мста-Б», гаубица Д-20 и американская 105-мм пушка М119.

Фото: МО Украины

Операторы российских дронов-камикадзе «Ланцет», получившие прозвище «иксоводы» за характерную форму барражирующего боеприпаса, нанесли удар по американской гаубице М777, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

На Херсонском направлении украинские ВВС теряют самолеты. За последние сутки средствами противовоздушной обороны и истребительной авиацией ВКС России были уничтожены 12 украинских самолетов, в том числе два штурмовика Су-25. Также были поражены два вертолета Ми-8.

Связисты ВДВ в свой профессиональный праздник успешно установили и засекретили очередную спутниковую станцию Р439ОД, позволяющую «позвонить в любую точку планеты». Она имеет крайне важное значение для координации действий и своевременной передачи команд подразделениям.

Контратаки ВСУ на Купянском направлении провалились

Подразделения российской армии успешно отразили 61 контратаку со стороны ВСУ на Купянском направлении, утверждают в Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе боестолкновений противник потерял свыше 995 военнослужащих, 10 танков, 27 боевых бронированных машин, а также 18 орудий полевой артиллерии.

Отмечается, что Украина предприняла попытку контратаки силами 25-й воздушно-десантной, 115-й механизированной и 95-й десантно штурмовых бригад, а также подразделений из других воинских соединений. Все попытки контратаки были отражены ударами российской артиллерии и авиации. В результате положение армии России на данном направлении улучшилось.

Российская армия получит новые самоходные установки

Госкорпорация «Ростех» завершила испытания новой самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ», что позволит запустить ее в серийное производство. Проект разрабатывался с середины 2000-х годов специалистами НПК «Уралвагонзавод». Межвидовой артиллерийский комплекс отличается высокой степенью автоматизации и превосходит известные западные орудия по скорострельности.

Фото: МО РФ

Эксперты сходятся во мнении, что «Коалиция-СВ» может стать самым дальнобойным орудием российской армии. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, новая САУ также отличается высокой подвижностью, позволяющей ей пересекать практически любые преграды, в том числе и водные.

Украина теряет иностранных наемников

Число иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины стремительно падает, утверждает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он подчеркнул, что западные ЧВК постепенно вывозят своих сотрудников из зоны конфликта. Эти данные подтверждаются результатами анализа сведений, получаемых российской стороной от агентурных источников.

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