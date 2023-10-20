Во Франции рассказали, как Зеленскому добиться мира Front Populaire: Киеву придется пойти на территориальные уступки ради мира

Фото: Flickr/President Of Ukraine

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется согласиться на четыре условия, чтобы добиться мира в случае прекращения поддержки западных государств, пишет французский экономист Жак Сапир в статье для Front Populaire. По его словам, заключению мира в случае угасания помощи Запада поспособствует признание Зеленским потери территорий, отказ от вступления в НАТО и Евросоюз и закрепление русского языка наравне с украинским на законодательном уровне.

Разрешение украинского конфликта не может включать простое прекращение огня и заморозку конфликта. Это, безусловно, потребует комплексных переговоров по восстановлению стабильности и безопасности в Европе. Чем скорее правящие элиты Европы поймут это, тем лучше, — говорится в статье.

Также в качестве условий мира экономист выделил меру по частичной демилитаризации Украины, которую может компенсировать договор Украины с соседними странами об обороне. Альтернативой мирному соглашению является бесконечное продолжение конфликта и рост числа погибших, считает Сапир.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что на переговорах с российской стороной президент Украины Владимир Зеленский может отдать Одессу и Харьков. Он также напомнил, что Москва не меняла свои условия для завершения конфликта.

Российские военные эксперты между тем не исключают, что ВСУ рискнут пойти на новые наступательные операции. Полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что если Украина предпримет новую попытку контрнаступления, то ее цели останутся прежними. Речь о попытках прорыва к Крыму и Азовскому морю, а также об установлении контроля над новыми российскими регионами.