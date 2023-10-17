Россиянам назвали возможные цели следующего контрнаступления ВСУ Полковник Литовкин: Крым останется целью ВСУ в случае нового контрнаступления

Фото: МО Украины

Если Украина предпримет новую попытку контрнаступления, то ее цели останутся прежними, заявил Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, речь идет о прорывах к Крыму и Азовскому морю, а также об установлении контроля над новыми российскими регионами. При этом он выразил уверенность, что любые попытки украинской армии оказать сопротивление будут обречены на провал.

Я не знаю, будет ли новое контрнаступление Украины. Знаю только, что американцам нужны какие-то победы для того, чтобы показать: деньги, вложенные в Украину, были потрачены не зря, что благодаря этому страна одерживает победу. А побед нет. Значит, людей будут гнать, — сказал эксперт.

При этом цели в случае нового контрнаступления не изменятся, выразил уверенность Литовкин. Но, по его словам, все попытки ВСУ прорваться к Крыму и Азовскому морю, а также захватить контроль над ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями не увенчаются успехом из-за отсутствия авиации, нехватки личного состава и неимения опыта противостояния стране, равной по силе НАТО.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что одно из артиллерийских подразделений ВСУ на Купянском направлении получило неликвидные снаряды. Ссылаясь на собственные источники, он уточнил, что речь идет о боеприпасах калибра 152 мм, которые поступили на передовую без укупорки и со следами деформации.