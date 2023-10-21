«РВ» показала, как ВС РФ взламывают оборону ВСУ у Авдеевки

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры того, как российские подразделения взламывает оборону Вооруженных сил Украины у города Авдеевка в ДНР. По данным канала, на видео видно поражение пехоты противника и его укреплений у Авдеевского террикона. Минобороны РФ не комментировало эту ситуацию.

Канал отмечает, что российские бойцы накрывают огнем солдат ВСУ, прячущихся в окопах под железной дорогой. По данным канала, Украина за девять лет создала на этом участке мощные укрепрайоны, которые очень трудно прорвать. «РВ» пишет, что сейчас идут тяжелые бои, но наступление ВС РФ продолжается.

Военкор Александр Сладков заявлял, что не хочет взятия Авдеевки под контроль российских войск любой ценой. По его мнению, армии необходимо установить господство в небе над городом, поразить огневые средства ВСУ при помощи авиации и уже тогда пойти в атаку. Он подчеркнул, что для превосходства в воздухе ВС РФ должны разбить украинскую ПВО в городе.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские бойцы 104-го десантно-штурмового полка ВДВ подбили за сутки два танка Leopard ВСУ на Запорожском направлении. Канал опубликовал видео с моментом поражения первой боевой машины у населенного пункта Вербовое. По данным канала, Leopard поразили точным выстрелом из ПТРК. Минобороны РФ не комментировало эту ситуацию.