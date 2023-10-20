В Кривом Роге прозвучал взрыв после объявления воздушной тревоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв произошел в украинском Кривом Роге в Днепропетровской области, где ранее была объявлена воздушная тревога, сообщает в Telegram мэр города Александр Вилкул. В регионе 20 октября воздушная тревога объявлялась неоднократно, говорилось о взрывах.

Кривой Рог. Ракетная атака. Снова взрыв. Напоминаю об информационной гигиене, — отмечается в сообщении Вилкула.

Предупреждение о воздушной угрозе включали вечером 20 октября в Днепропетровской и Кировоградской областях. Позднее сирены звучали в Харьковской и Николаевской областях.

В Кривом Роге первые взрывы прогремели рано вечером 20 октября. Александр Вилкул сообщил, что это результат работы систем ПВО. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, тревога была объявлена в Днепропетровской области в 18:00 мск.

Ранее несколько взрывов прогремело в Кривом Роге утром 19 октября. Около 05:00 мск в регионе объявили воздушную тревогу, спустя полчаса ее отменили. Предупреждение об угрозе с воздуха также объявлялось тогда в Николаевской области. В течение той ночи сигналы тревоги включали в восьми украинских регионах. ВСУ сообщали о работе ПВО в Киевской, Черкасской и Полтавской областях.