Военкор объяснил, о чем свидетельствуют сразу семь сбитых украинских МиГ-29 Военкор Коц: семь сбитых украинских МиГ-29 говорят об эволюции российской ПВО

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МиГ-29МУ1

Российская система противовоздушной обороны за сутки сбила сразу семь украинских истребителей МиГ-29, заявил военкор Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, это свидетельствует об эволюции ПВО, а также разведки ВС РФ.

Что такого сегодня случилось, что сбиты сразу семь истребителей? Ну, во-первых, это показатель эволюции нашего ПВО. Во-вторых, скорее всего, разведки. Похоже, противнику устроили неплохую засаду. Отомстили за майскую засаду над Брянском, — написал Коц.

Военкор напомнил, что в мае президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Украина получит 28 истребителей МиГ-29. Это объясняет тот факт, что у ВСУ так много бортов, уточнил он.

С МиГ-29 Украина может применять как высокоточные боеприпасы Joint Direct Attack Munition Extended Range (JDAM-ER), так и противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM американского производства, — добавил Коц.

Днем ранее Минобороны РФ сообщало, что за сутки был сбит один истребитель ВСУ и штурмовик Су-25. Кроме того, на Донецком направлении были уничтожены 260 украинских военных, а также самоходная артиллерийскую установку «Гвоздика» и американская гаубица М119. В свою очередь на Купянском направлении военные России отразили 11 атак ВСУ.