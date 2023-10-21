На Западе раскрыли, чем ВСУ поплатились за новую попытку прорыва Modern Diplomacy: потери бронетехники подталкивают ВСУ к «мясным штурмам»

Фото: МО Украины

Потери западной бронетехники вынуждают украинские силы идти на «мясные штурмы», считают обозреватели Modern Diplomacy. По их словам, установки стали легкой мишенью для российской артиллерии, вертолетов с противотанковыми ракетами, «Ланцетов» и других дронов, а также мин, не оставляя ВСУ шансов не идти в пехотные атаки, несмотря на невыгодность такой тактики.

Украина пыталась проникнуть без особой бронетехники, перемещая их ночью и начиная атаки с передовых позиций на рассвете, иногда передвигаясь на пикапах и старых автомобилях, которые сейчас засоряют поле боя. Украина заплатила очень высокую цену за использование обновленной версии атак «человеческая волна» («мясной штурм». — NEWS.ru), — говорится в материале.

Журналисты отметили, что армия США и ее партнеры по НАТО теперь осознают, что подход к ведению боев нуждается в срочных изменениях. По мнению аналитиков, от действующих тактик следует отказаться и заменить их на более современные.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов сообщил, что присутствие на Краснолиманском направлении боевиков украинской спецбригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) говорит о серьезных трудностях у ВСУ на этом участке фронта. По его мнению, «азовцы» будут выполнять функцию заградительных отрядов при «мясных штурмах» российских позиций.