Военный эксперт назвал главную роль «Азова» на Краснолиманском направлении Военэксперт Кнутов: «Азов» сыграет роль заградотряда для ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Офис Президента Украины

Присутствие на Краснолиманском направлении боевиков украинской спецбригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) говорит о серьезных трудностях у ВСУ на этом участке фронта, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. По его мнению, «азовцы» будут выполнять функцию заградительных отрядов при «мясных штурмах» российских позиций.

Дела у Украины складываются не очень хорошо. <...> Именно поэтому в числе новых подразделений мы видим «Азов», который должен будет играть роль заградотряда на случай, если мобилизованные военнослужащие, которых сейчас процентов 70–80, попытаются сбежать с передовой. «Азов» как раз нужен, чтобы они шли на эти «мясные штурмы», — пояснил эксперт.

Он отметил, что появление «Азова» на Краснолиманском направлении вошло в мероприятия по ротации украинских войск, когда одни подразделения уходят с передовой на отдых, а другие заменяют их.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ проводит ротацию подразделений на Краснолиманском направлении, в том числе за счет штурмовиков спецбригады «Азов». Он назвал основной причиной ротации большие потери, которые несут украинские подразделения.