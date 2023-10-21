Черные столбы дыма накрыли Донецк после ракетной атаки ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в соцсети «ВКонтакте». По его данным, удар пришелся по Калининскому и Буденновскому районам города.

На опубликованном видео показано, что в местах попадания снарядов огромные клубы черного дыма взмывают в небо. На земле начался пожар. На общем плане видно, что дымовая завеса накрыла ближайшие дома и районы. Предположительно, ракеты попали в район городского мотеля. Информации о пострадавших не приводилось.

Ранее СЦКК сообщил, что ВСУ за сутки провели 35 артиллерийских обстрелов по территории Донецкой Народной Республики. В общей сложности было выпущено 107 снарядов. Атаки охватили пять населенных пунктов на территории республики: Горловку, Гольмовский, район Ясиноватского, Донецк и Макеевку. Информация о пострадавших среди мирного населения не поступила.

При этом Минобороны России доложило, что украинская армия с 14 по 20 октября потеряла более двух тысяч человек личного состава, четыре танка и 14 бронемашин на Донецком направлении. По данным ведомства, за тот же период авиация и ракетные войска РФ ликвидировали пять складов ВСУ с боеприпасами и военной техникой.