ВС РФ впервые уничтожили две ракеты ATACMS в зоне СВО: как и где могло быть Стало известно, как и где ВС РФ могли впервые сбить две ракеты ATACMS в зоне СВО

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф»

Российская армия первые перехватила и уничтожила две американские ракеты ATACMS в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. Как и где это могло произойти?

«В течение прошедших суток перехвачены две оперативно-тактические ракеты ATACМS производства США, зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей, а также две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», — заявили в ведомстве.

В МО РФ также добавили, средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39 в районах Красноармейска в ДНР, Казачьих Лагерей в Херсонской области и Синельниково в Днепропетровской области.

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press ATACMS

Какие характеристики имеют ракеты ATACMS

Ракеты ATACMS производятся в США концерном Lockheed Martin Corporation, одним из ведущих в области авиа- и ракетостроения. Боеприпас создавался с середины 1980-х годов и впервые был применен во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году против иракских войск.

Длина ракет ATACMS — 3,96 м, диаметр — 0,61 м, размах крыльев — 1,4 м. Масса составляет от 1320 до 1670 кг. Вес боевой части — от 160 до 560 кг. Дальность стрельбы лежит в диапазоне от 140 до 300 км. Все ракеты имеют инерциальные головки самонаведения.

ATACMS запускают с установок HIMARS. Ракеты для нанесения ударов по целям, расположенным далеко за линией фронта. Обычно такие снаряды имеют дальность полета до 300 километров, но Украине поставили модели, которые пролетают около 160 километров. Стоимость одного снаряда — около $2 млн.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Как ВСУ ранее применяли ATACMS

Telegram-канал «Рыбарь» писал, что 18 октября ВСУ атаковали Бердянск ракетами ATACMS в рамках проведения операции «Стрекоза». Удары наносились из РСЗО HIMARS. Запуски производились в окрестностях Яблоновки на юго-востоке Днепропетровской области в 150 км от Бердянска. По информации Telegram-канала «Два майора», в результате удара могли быть повреждены российские вертолеты, которые находились на аэродроме.

Минобороны РФ это как не комментировало.

Как ВС РФ могли сбить ракеты ATACMS

«Хотя в сводке Минобороны не поясняется, где и в какое время осуществился перехват этих ракет, но можно предположить, что имел место „пакетный пуск“ со стороны ВСУ. Эта тактика, разработанная для них американцами, предполагает последовательный пуск различных ракет с целью истощения средств ПВО на данном участке, после чего следует удар теми ракетами, ради пролета которых и „расчищался коридор“. В данном случае это могли быть сбитые ATACMS. В силу затратности этот метод может вызывать сомнения, но для американцев важно распиарить свое оружие как „непобедимое“. Данный способ широко применялся для продвижения обычных ракет HIMARS. И как мы видим, наши зенитчики научились ему весьма успешно противодействовать», — заявил военкор Юрий Котенок.

Фото: NEWS.ru

Директор Музея войск ПВО военный историк Юрий Кнутов объяснил, как ВС РФ справляются с американскими ракетами.

«Если мы говорим о ракетах ATACMS, то они похожи по своим характеристикам на советскую „Точку-У“. В свое время Украина имела около 500 „Точек-У“, и мы успешно с ними справлялись. Предположу, что 90% „Точек“ было сбито. Не исключу, что даже „Панцири“ благодаря специальной программе уничтожали „Точки-У“, хотя техническими характеристиками „Панциря“, скорее всего, это не предусматривалось. Поэтому наличие систем, успешно работавших по „Точке-У“, позволило успешно перехватывать ATACMS», — отметил он в беседе NEWS.ru.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что крылатые ракеты ATACMS, которые США поставили Украине, может сбить почти любая система ПВО ВС РФ.

Где ВС РФ могли перехватить ракеты ATACMS

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что американские ракеты могли сбить у Крыма.

«Сбить могли на подлете к Крыму. Если это так, то, предположу, Крым защищают комплексы дальнего радиуса действия — С-300, С-400. Или новейший С-350. Запускать могут ATACMS из областей Украины, которые вдалеке от ЛБС. Из Днепропетровской области, из Одессы. Это не такая сложная цель на фоне Storm Shadow или Scalp. ATACMS похожа на советскую „Точку-У“. Любой комплекс ПВО России собьет их. Если брать дальность ATACMS в 300 км, то да, вполне вероятно, что шли на Крым», — добавил он в беседе с NEWS.ru.

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