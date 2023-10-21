ВС РФ обезвредили дальнобойные ракеты ВСУ ATACMS: как это удалось сделать Американские ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за действий ВС РФ

Фото: US Army

Британское издание The Spectator сообщило, что большинство переданных Украине ракет дальнего действия ATACMS были перехвачены российской армией. Как ВС РФ это удалось сделать?

Что рассказали в британском журнале

В статье говорится, что Москва способна адаптироваться к любому оружию, которое поставляют Киеву, — от ракет дальнего радиуса действия до морских беспилотников.

«Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель», — рассказали авторы материала.

Отмечается, что массовые поставки вооружений Украине не смогли изменить ход спецоперации России, потому что ВСУ провалили контрнаступление и получили «серьезный удар».

«Украинские военные не выполнили задачи, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными и адаптируемыми, чем предполагалось», — говорилось в публикации The Spectator.

Что известно о ракетах ATACMS, когда их использовали ВСУ

Ракеты ATACMS производятся в США концерном Lockheed Martin Corporation, одним из ведущих в области авиа- и ракетостроения. Боеприпас разрабатывался с середины 1980-х годов и впервые был применен во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году против иракских войск.

Длина ракет ATACMS — 3,96 м, диаметр — 0,61 м, размах крыльев — 1,4 м. Масса составляет от 1320 до 1670 кг. Вес боевой части — от 160 до 560 кг. Дальность стрельбы лежит в диапазоне от 140 до 300 км. Все ракеты имеют инерциальные головки самонаведения.

Фото: U.S. Department of Defense

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что 18 октября украинская армия нанесла ракетный удар с использованием ATACMS по Бердянску в рамках операции «Стрекоза». ВСУ после проведения операции опубликовали кадры пуска ракет ATACMS из РСЗО HIMARS. На кадрах виден выход четырех стандартных реактивных снарядов (их легко определить по характерному белому инверсионному следу), а также двух ATACMS (черный дым). Установка, по предварительным данным, находилась в окрестностях Яблоновки на юго-востоке Днепропетровской области в 150 км от Бердянска. По информации Telegram-канала «Два майора», в результате удара могли быть повреждены российские вертолеты, которые находились на аэродроме.

Минобороны РФ эти данные никак не комментировало.

Как ВС РФ могут уничтожать ракеты ATACMS

Директор Музея войск ПВО военный историк Юрий Кнутов объяснил, как ВС РФ справляются с американскими ракетами.

«Если мы говорим о ракетах ATACMS, то они похожи по своим характеристикам на советскую „Точку-У“. В свое время Украина имела около 500 „Точек-У“, и мы успешно с ними справлялись. Предположу, что 90% „Точек“ было сбито. Не исключу, что даже „Панцири“ благодаря специальной программе уничтожали „Точки-У“, хотя техническими характеристиками „Панциря“, скорее всего, это не предусматривалось. Поэтому наличие систем, успешно работавших по „Точке-У“, позволило успешно перехватывать ATACMS», — отметил он NEWS.ru.

Генерал-майор авиации Герой России Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru рассказал, что крылатые ракеты ATACMS, которые США поставили Украине, может сбить почти любая система ПВО ВС РФ.

«Переданные Украине ATACMS уязвимы, предположу, практически перед всеми российскими системами ПВО: С-300, С-400, „Буками“, „Панцирями“ и „Торами“. Предположу, что по ATACMS смогут отработать и корабельные системы ПВО», — пояснил Липовой.

По мнению экс-заместителя главкома ВВС России генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, американское вооружение будет уничтожаться на боевых позициях и в полете.

«Мы их будем уничтожать на боевых позициях. И мы их будем уничтожать в полете. <...> Это оружие не решит победу на поле боя. Они будут уничтожены или на пусковых установках, или в воздухе, или в момент передачи», — подчеркнул генерал.

Он отметил, что ATACMS являются довольно «старыми» ракетами, но была хорошая пиар-кампания. При этом российских военнослужащих заранее подготовили к тому, чтобы уничтожать подобные западные крылатые ракеты.

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