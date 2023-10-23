«Обезьяна с гранатой»: Зеленского осудили за использование ракет ATACMS Гагин: Киев может наносить ракетами ATACMS бездумные удары по России

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев может бездумно наносить по России удары американскими ракетами ATACMS, заявил в беседе с РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, это нужно принимать во внимание при выстраивании российской противовоздушной обороны.

Вообще режим Зеленского — это как обезьяна с гранатой, они, возможно, бездумно будут наносить удары по всем объектам на территории Российской Федерации, до которых они смогут дотянуться. И это надо принимать во внимание, выстраивая противовоздушную оборону важных объектов, которые могут достичь эти ракеты. Я думаю, министерство обороны справится с такой задачей, — подчеркнул собеседник агентства.

Киев получил небольшую партию этих ракет, но наверняка будет использовать ее «на полную», резюмировал Гагин. По его словам, США очевидно поставили ATACMS гораздо раньше, чем об этом стало известно, потому что военный бюджет в Штатах был принят давно, а иначе это было бы серьезным нарушением. Гагин заключил, что новых поставок ракет вряд ли стоит ожидать в ближайшее время.

Ранее член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи заявил, что передача боеприпасов Украине является «безответственным шагом». Кассетная боевая часть американских снарядов исключает точечное поражение целей и с большой долей вероятности приведет к жертвам среди мирного населения, пояснил Пичи.