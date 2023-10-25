Военкор Руденко: ночью прилетело по складу с БК в Хмельницкой области

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Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале рассказал о точном попадании по складу с боеприпасами в Хмельницкой области Украины. Также он добавил видео, на котором запечатлены несколько мощных взрывов.

Telegram-канал Grey Zone добавил, что сдетонировало ракетно-артиллерийское вооружение со складов 47-го арсенала ВС Украины на территории воинской части А-1358, которая расположена близ населенного пункта Цветоха в Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили на Краснолиманском направлении фронта вражеский МТЛБ с пехотой у лесополосы в районе Торского выступа. Координаты противника российским артиллеристам передала разведка. Им хватило одного выстрела, чтоб вывести из строя технику украинской армии. После этого по месту высадки бойцов ВСУ были выпущены еще несколько снарядов.

В среду, 25 октября, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские силы поразили на Краснолиманском направлении 190 целей, в ходе контрбатарейной борьбы подавлено около 30 расчетов полевой артиллерии. На этом фоне подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ имитируют проведение штурмов на Краснолиманском направлении. По его словам, таким образом они пытаются «распылить» внимание российских солдат.