Стало известно, как дожди мешают ВСУ на Запорожском направлении «Архангел спецназа»: техника ВСУ перестала двигаться на Запорожском направлении

Фото: МО Украины

Техника ВСУ из-за мелких дождей перестала передвигаться на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Архангелы спецназа Z». При этом стали редко наблюдаться группы ротации.

Канал отмечает, что в настоящее время у ВСУ работают только ближние средства поражения. Кроме того, из-за туманов и низких облаков украинская артиллерия не может наносить обстрелы с двух сторон.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО сбили два МиГ-29, а также Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39 Воздушных сил Украины. В ведомстве рассказали, что самолеты и штурмовик сбили в районах населенных пунктов Красноармейск, Казачьи Лагери и Синельниково.

Минобороны также отчиталось, что ВС РФ перехватили две оперативно-тактические ракеты ATACМS производства США, зенитную ракету С-200, переделанную для поражения наземных целей. Кроме того, были сбиты две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток» заявил, что у российской армии появились новые мощные системы, которые сбили 24 самолета ВСУ меньше чем за неделю. По его словам, ВС РФ также успешно поражают применяемые ВСУ артиллерийские системы М777.