ВСУ потеряли четыре самолета в зоне СВО Минобороны России: средства ПВО сбили два украинских МиГ-29, а также Су-25 и Л-39

Фото: МО Украины

Российские средства ПВО сбили два МиГ-29, а также Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39 Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве рассказали, что самолеты и штурмовик сбили в районах населенных пунктов Красноармейск, Казачьи Лагери и Синельниково.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских самолета МиГ-29, а также штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Красноармейск Донецкой Народной Республики, Казачьи Лагери Херсонской области и Синельниково Днепропетровской области, — заявили в ведомстве.

В Минобороны также отчитались, что в течение прошедших суток перехвачены две оперативно-тактические ракеты ATACМS производства США, зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей. Кроме того, были сбиты две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток» заявил, что у российской армии появились новые мощные системы, которые сбили 24 самолета ВСУ меньше чем за неделю. По его словам, ВС РФ также успешно поражают применяемые ВСУ артиллерийские системы М777.