«Так тяжело не было»: ВСУ о ситуации под Красным Лиманом Onet: ВСУ находятся в тяжелом положении под Красным Лиманом

Фото: МО Украины

Из-за наступления российских военных ВСУ находятся в тяжелом положении под Красным Лиманом, сообщает польский портал Onet. Отмечается, что натиск ВС РФ на этом участке фронта достаточно силен, украинские военные не испытывали там больших трудностей с октября 2022 года.

Тревожная информация поступает с его восточного участка (фронта — NEWS.ru), где натиск русских особенно силен. Воюющие в районе Лимана рассказывают, что так тяжело там не было с октября прошлого года, — говорится в сообщении.

Портал отмечает, что украинская армия не добилась больших успехов во время контрнаступления летом. В то же время западные страны во главе с США пытаются превзойти российский военный потенциал, но у них не получается.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы России заняли крупный опорный пункт украинских сил в районе Новодаровки Запорожской области. Также, по его словам, российская армия продвинулась на одном из участков на Времевском направлении. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Рогов уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттеснены в овраг. Это дало дополнительное преимущество российским силам. Также он отметил, что на Времевском направлении инициатива переходит к ВС РФ.