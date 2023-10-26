Киев теряет поддержку Запада: новости СВО к вечеру 26 октября Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался отправлять Украине вооружение. По его мнению, лучшим решением для Киева станет полное прекращение военных действий. Отмечается, что премьер избрал такую позицию из-за негативного отношения словаков к поставкам оружия. США также могут пересмотреть свою политику в отношении Украины из-за смены спикера палаты представителей, который пообещал отдать приоритет Израилю.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 26 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия несет большие потери

Военнослужащие Вооруженных сил России успешно отбили шесть атак украинских штурмовых групп на Купянском направлении, заявили в Министерстве обороны РФ. В ходе боев подразделения ВСУ понесли большие потери и лишились двух бронированных машин, трех автомобилей, одной САУ «Гвоздика» и танка. Потери в живой силе составили до 225 человек.

Активные бои также продолжаются и на Краснолиманском направлении. Командование ВСУ направило в бой солдат из штурмовых подразделений 24-й и 67-й механизированных бригад, однако они потерпели поражение. Потери среди личного состава ВСУ превысили 120 человек, также украинская армия потеряла артиллерийскую установку «Акация».

Крупнейшие потери ВСУ за сутки были зафиксированы на Донецком направлении. Подразделения украинской армии попытались взять штурмом российские позиции, расположенные в районе населенного пункта Богдановка. Однако живой силе и технике противника было нанесено поражение. В ходе боев украинские вооруженные силы потеряли до 295 военнослужащих на данном направлении.

Фото: МО Украины

Российская армия укрепляется в районе Авдеевского террикона

Российская армия продолжает вести боевые действия в районе Авдеевки. По данным военного корреспондента Бориса Рожина, российским войскам удалось закрепиться у Авдеевского террикона и северного участка железной дороги, ведущей в Авдеевку. К югу от населенного пункта существенного продвижения нет.

В свою очередь автор Telegram-канала «Рыбарь» утверждает, что украинские подразделения не оставляют попыток отбить Авдеевский террикон. Ценность этой территории заключается в том, что террикон является господствующей высотой, открывающей возможность вести более точный огонь по позициям ВСУ в Авдеевке.

Во Франции подвели итоги украинского контрнаступления

Украинское военное командование провалило контрнаступательную операцию, несмотря на активную поддержку со стороны стран Запада, сообщило французское издание Monde со ссылкой на мнения аналитиков. Эксперты утверждают, что ни современные танки Leopard, ни обученные НАТО солдаты не смогли прорвать даже первую линию российской обороны.

Авторы материала считают, что в 2024 году украинской армии не удастся провести настолько же масштабное контрнаступление. Более того, Киев оказался в тяжелом положении из-за своей зависимости от поставок западных боеприпасов. Россия же тем временем наращивает производство военной продукции и совершенствует технологии, несмотря на санкции.

Российская армия получила новейшие «самоходки»

Арсенал Вооруженных сил России пополнился новым самоходным артиллерийским орудием, получившим название «Мальва». Первая партия 152-мм «самоходок» была передана госкорпорацией «Ростех». Специалисты компании объяснили, что отличительными особенностями орудия являются его мобильность и способность вести автоматизированную стрельбу любыми типами боеприпасов.

Военный эксперт Андрей Клинцевич обратил внимание на то, что «Мальва» является колесной гаубицей. По его словам, это делает ее более легкой и мобильной альтернативой гусеничному орудию «Мста-С». Однако специалист отмечает, что кабина «Мальвы» меньше защищена.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС «Мальва»

Украинская техника вязнет в осенней распутице

Бронетехника Вооруженных сил Украины перестала передвигаться на Запорожском направлении из-за дождей, сообщает Telegram-канал «Архангелы спецназа Z». По его данным, сейчас у ВСУ работают только ближние средства поражения, так как из-за тумана и низких облаков страдает точность артиллерийских орудий.

Вместо артиллерии украинские и российские войска начали применять АГС-17 «Пламя» — советские станковые автоматические гранатометы. Они корректируются с помощью беспилотников. В Министерстве обороны России пока не подтвердили эту информацию.

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