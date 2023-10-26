В Кремле назвали «главного рулевого» в украинском конфликте Песков: отказ Словакии от поставок оружия Киеву вряд ли повлияет на конфликт

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Чем дольше Соединенные Штаты Америки будут подливать масло в огонь украинского конфликта, тем дольше он будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что Вашингтон, а не Киев является «главным рулевым» в конфликте на Украине. По его словам, которые приводит ТАСС, прямая вовлеченность США в этом противостоянии никак не повлияет на его ход. Он добавил, что отказ Словакии от поставок Киеву едва ли повлияет на конфликт.

Главным рулевым в этом процессе является США, а вовсе не Киев. Чем дольше США будут продолжать подливать масло в огонь своими действиями <...>, тем дольше это все будет продолжаться, — сказал представитель Кремля.

Говоря об отказе нового правительства Словакии от поставок оружия Киеву, Песков выразил уверенность, что это вряд ли повлияет на конфликт.

Не такая большая доля Словакии была в обеспечении [Украины] вооружениями, — отметил он.

Президент США Джо Байден 1 октября подписал закон о бюджете правительства, в котором не учитывается поддержка Украины. После этого он заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев при любых обстоятельствах. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что новые пакеты помощи будут поставляться каждые две недели.

Ранее отставной полковник ВВС США Седрик Лейтон заявил, что для ВСУ отсутствие поддержки со стороны американских союзников закончится катастрофой. По его словам, Украина полностью зависит от США и не может проводить контрнаступление, опираясь лишь на свои силы.