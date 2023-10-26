Во Франции признали провал украинского контрнаступления Monde: Украина провалила контрнаступление

Фото: МО Украины

Командование Вооруженных сил Украины провалило контрнаступление, несмотря на поставки западной бронетехники и боеприпасов, сообщает французское издание Le Monde. По словам обозревателя газеты Седрика Пьетралунги, украинские войска смогли продвинуться лишь на небольшое расстояние. Эксперт сомневается, что у Киева будет шанс провести повторное контрнаступление в 2024 году.

Мнение Пьетралунги разделяют и другие западные эксперты. Они отметили, что Киеву не удалось добиться успеха даже при наличии британских и немецких танков Challenger и Leopard. Обучение украинских солдат инструкторами НАТО также не дало никакого результата. Подразделения ВСУ остаются заблокированными у первой линии обороны российской армии.

Несмотря на решительные усилия Вооруженных сил Украины, пять месяцев наступательных операций не привели к прорыву российских линий обороны, — заявил исследователь аналитического центра Royal United Sevices Institute Джек Уотлинг.

Аналитики отмечают, что развернувшаяся на Украине «война на истощение» представляет серьезную опасность для Киева. В то время как он зависит от поставок западных боеприпасов и техники, Россия продолжает наращивать собственное производство. При этом Москва модернизирует оборонный сектор, несмотря на санкции со стороны европейских держав и США.

Обозреватель издания Forbes Дэвид Экс ранее заявил, что Украина теряет дорогостоящие немецкие танки Leopard. За последние несколько дней ВСУ лишились сразу трех таких танков. По мнению Экса, это стало самой тяжелой потерей с момента начала специальной военной операции.