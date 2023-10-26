ВС РФ получили первую партию САО «Мальва»: что это, как поможет СВО Минобороны РФ получило первую партию новейших самоходок «Мальва»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Самоходная артиллерийская установка «Мальва»

Госкорпорация «Ростех» поставила в ВС РФ первую партию новейших самоходных артиллерийских орудий «Мальва», сообщили в пресс-службе компании. Что известно об этом вооружении?

Что рассказали в «Ростехе» о «Мальве»

В госкорпорации отметили, что 152-мм самоходные артиллерийские орудия (САО) «Мальва» отличаются мобильностью, а также способны автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время.

«Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы — более семи выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов», — заявил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

В Ростехе пояснили, что новая «Мальва» обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации, чем артиллерийские установки на гусеничном ходу.

Что говорят военные эксперты о гаубице «Мальва»

152-мм САУ 2С43 создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8 × 8. Самоходка вооружена 152-мм гаубицей 2А64, заимствованной у САУ на гусеничном ходу «Мста-С». «Мальва» способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1000 км, благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю хорошо преодолевает бездорожье. Также она помещается в транспортный самолет Ил-76 и может быстро доставляться на большие расстояния.

Военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что колесные гаубицы «Мальва» имеют такое же оружие, как «Мста-С», но являются более легкими и мобильными.

«Колесные гаубицы „Мальва“ имеют свои преимущества и недостатки. Например, они имеют такое же орудие, как на „Мсте“, но они более легкие и мобильные. Соответственно, за счет этого будет достигаться более высокая скорость перемещения, у „Мальвы“ также выше колесный ресурс и аэромобильность — гаубицы возможно перебрасывать самолетами», — пояснил он.

Клинцевич обратил внимание на тот факт, что у «Мальвы» есть бронированная кабина, однако она не обладает такой степенью защищенности, как «Мста-С», поскольку экипаж остается открытым. При этом подобное решение ускоряет и удешевляет производство гаубицы.

Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии NEWS.ru также отметил колесную базу «Мальвы», которая предает ей намного больше маневренности по сравнению с гусеничными версиями самоходок.

«Колесная база для артиллерийской установки — выше скорость, лучше маневренность, что очень важно. Думаю, что такая разновидность не помешает, пригодится и в обороне, и в наступлении. Скорострельность у „Мальвы“ очень высокая — около 10 выстрелов в минуту. Чем быстрее отстрелялся, тем быстрее сменил позицию, что очень важно, учитывая использование противником разведывательных БПЛА и радаров контрбатарейной борьбы», — сказал Дандыкин.

Он пояснил, что в зоне СВО сейчас артиллерия является главным видом войск. Если ВС РФ превосходит противника в артиллерийском залпе, то побеждают.

«„Мальва“ сейчас пройдет обкатку в зоне СВО. Как ее использовать, решат в армии. Может, из засады, может, будет обеспечивать огневой вал», — уверен эксперт.

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