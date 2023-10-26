Мигранты хотели взорвать здание ФСБ в Москве: откуда они, какой был план В Москве начался суд над иностранцами, планировавшими теракт в здании ФСБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве

Военный суд в Москве начал рассматривать дело шестерых участников террористической ячейки, которые планировали взрыв в здании Федеральной службы безопасности РФ на Лубянке. Какие известны подробности?

Как террористы планировали взорвать ФСБ

По данным ФСБ, шестеро террористов ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), пятеро из которых являются иностранными гражданами, планировали взорвать здание Службы безопасности на Лубянке в 2022 году. Привести взрывное устройство в действие должен был смертник.

Участники ячейки собирались приобрести глицерин и шайбы для создания поражающих элементов взрывного устройства.

«Фигуранты дела дали друг другу клятвы, а основным их требованием, которое они планировали выдвинуть после приведения [взрывного устройства] шахидом в действие в здании на Лубянке, был вывод российских войск с территории Сирии», — сообщили в правоохранительных органах.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий все участники группировки были задержаны. Делом занимается Второй Западный окружной военный суд в Москве. Всем подсудимым для ознакомления были предоставлены материалы на таджикском языке. Оглашение обвинительного заключения должно состояться на следующем заседании, назначенном на 1 ноября.

Что известно о подсудимых

В деле о покушении на теракт значатся ранее судимый за кражу уроженец Дагестана Гаджимурад Гасаналиев и пятеро уроженцев Таджикистана: Манучехра Буриева и ее двоюродный брат Раджабали Буриев, Абдумалика Самиева, Самандара Тошмуродова и Абдукодир Тоиров. Последнего следствие считает несостоявшимся шахидом.

Фигуранты дела до задержания были разнорабочими в Москве. Они подрабатывали на стройке и в курьерской службе. Подсудимым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Адвокаты подсудимых считают дело против своих подопечных политизированным и якобы спровоцированным сотрудниками российских спецслужб. При этом пятеро обвиняемых признали свою вину, однако их родственники, как пишут «Известия», считают, что показания были даны под давлением.

Сообщается, что в теракте планировал принять участие еще один человек, однако его дело выделено в отдельное производство. Мужчина полностью признал вину и заключил сделку о сотрудничестве со следствием. Материалы по нему будут изучены в особом порядке.

Фото: НАК

Как в России раскрывают террористические ячейки

Адвокат Александр Бурчук отметил, что сегодня в отличие от 90-х годов все террористические ячейки своевременно выявляются, благодаря чему граждане узнают о планировавшихся взрывах только после их ликвидации.

«Оперативная работа также ведется в сфере передачи информации — вычисляются каналы поставок оружия и взрывчатых веществ, выявляются склонные к экстремизму и терроризму сообщества и изымается огромное количество экстремистской литературы», — сказал Бурчук.

Первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина рассказала NEWS.ru, что под вербовку террористов чаще попадают молодые люди и девушки в возрасте от 16 до 30 лет. Для этого преступники используют интернет и соцсети.

«Согласно данным наших экспертов, такая аудитория выбирается неслучайно: в этом возрасте у людей снижен инстинкт самосохранения и меньше различных социальных обязательств. Например, ответственность за семью», — отметила она.

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