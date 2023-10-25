Суд вынес приговор мужчине за попытку перейти на сторону ВСУ Фигуранта первого в РФ дела о попытке перейти на сторону врага признали виновным

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Верховный суд Северной Осетии приговорил 22-летнего Савелия Фролова к шести годам колонии строгого режима за попытку вступить в легион «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает ТАСС. Участники этого вооруженного формирования ведут боевые действия в составе ВСУ.

Суд признал виновным Фролова по ч. 30 ст. 275 УК РФ («Государственная измена в виде попытки перехода на сторону противника») и назначил ему наказание в виде шести лет колонии строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей, — сказали в суде.

Ранее правоохранители задержали 46-летнего жителя Санкт-Петербурга Евгения Барабанова, состоящего в той же террористической организации. В ходе обыска в его квартире обнаружили пистолет ТТ 1943 года выпуска, а также портрет Адольфа Гитлера, украинские документы и шевроны экстремистской организации. Его задержали по делу о похищении человека.

Перед этим в Ростовской области задержали двух мужчин, которые по наводке легиона «Свобода России» планировали устроить террористические акты в регионе. В частности они намеревались поджечь административное здание. Против задержанных возбуждены уголовные дела.