Под Ростовом-на-Дону задержали готовивших теракты диверсантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области двух мужчин, которые по наводке «Легиона „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) собирались устроить теракты на территории региона, передает РИА Новости. По данным спецслужбы, диверсанты планировали поджечь административное здание в области.

ФСБ РФ на территории Ростовской области пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организаций «Легион „Свобода России“» готовили в регионе диверсионно-террористические акты. Оба были задержаны в момент подготовки к поджогу административного здания, — говорится в сообщении ФСБ.

В ходе задержания у подозреваемых изъяли четыре бутылки с зажигательной смесью, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в украинской армии, а также анкеты для вступления в «Легион „Свобода России“». Против мужчин возбудили уголовные дела.

Ранее задержанный в Ростове-на-Дону за попытку поджечь военкомат мужчина заявил, что планирует сменить пол. Подозреваемого задержали, когда он направлялся к зданию военного комиссариата на улице Ленина. В сумке задержанного, кроме коктейля Молотова, была обнаружена игрушка из секс-шопа. По данным журналистов, курировалась диверсионная атака с Украины через Telegram.