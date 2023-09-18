Задержанный в Ростове за попытку поджога военкомата планировал сменить пол

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Задержанный в Ростове-на-Дону за попытку поджечь военкомат мужчина заявил, что планирует сменить пол, сообщает Telegram-канал SHOT. Подозреваемого задержали, когда он направлялся к зданию военного комиссариата на улице Ленина.

В сумке задержанного, кроме «коктейля Молотова», была обнаружена игрушка из секс-шопа. Уточняется, что курировалась диверсионная атака с Украины через Telegram.

По данным Telegram-канала Baza, задержанному 19 лет и он планировал вступить в «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

11 сентября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Красноярске главного инспектора Сибирской электронной таможни. Чиновник содействовал членам организации «Легион „Свобода России“», распространяя в городе листовки с призывом присоединяться к формированию. В чаты организации он вступил 30 августа. В отношении инспектора возбуждены уголовные дела о призывах к терроризму и содействии террористической организации.

До этого ФСБ пресекла преступную деятельность группы пособников ВСУ в Херсонской области. Двое граждан Украины 1999 и 2004 годов рождения были задержаны за передачу украинской разведке информации об инфраструктуре ВС РФ в зоне проведения спецоперации.