Силовики задержали пособников ВСУ в Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ России по Херсонской области пресекли преступную деятельность группы пособников Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Задержанные передавали ВСУ информацию о военной инфраструктуре ВС РФ в зоне спецоперации.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлены двое граждан Украины 1999 и 2004 годов рождения, проживающих на территории региона, которые по заданию представителей ВСУ осуществили сбор и передачу украинской стороне сведений о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области, — говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела были получены доказательства противоправной деятельности граждан.

Ранее российские силовики предотвратили теракт в Запорожской области. По словам руководителя пресс-центра воинской группы «Днепр» Романа Кодряна, были арестованы три пособника ВСУ. В ходе расследования в собственности задержанных обнаружили два склада с оружием и боеприпасами. Теракт был нацелен на мирное население региона, уточнил Кодрян.