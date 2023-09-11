В Красноярске задержали сотрудничавшего с террористами инспектора таможни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске главного инспектора Сибирской электронной таможни, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации канала, чиновник содействовал членам «Легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), распространяя в городе листовки с призывом присоединяться к формированию.

Как утверждают авторы канала, силовики задержали 48-летнего Виталия Алексеева, вступившего в чаты «Легиона» 30 августа. Мужчина проработал в таможенных органах более 20 лет. Сейчас в отношении инспектора возбуждены уголовные дела о призывах к терроризму и содействии террористической организации, пишет Telegram-канал.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли преступную деятельность группы пособников ВСУ в Херсонской области. Двое граждан Украины 1999 и 2004 годов рождения были задержаны за передачу украинской разведке информации об инфраструктуре ВС РФ в зоне проведения спецоперации.

Кроме того, в Луганской Народной Республике росгвардейцы задержали мужчину 1963 года рождения, который изготавливал самодельные взрывные устройства и фиксировал на камеру результаты обстрелов гражданской инфраструктуры. По месту жительства бывшего военнослужащего ВСУ был обнаружен схрон с компонентами для взрывных устройств, а также четыре комплекта военной формы с маркировкой НАТО, немецкой армии и Вооруженных сил Великобритании.