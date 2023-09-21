Полиция нашла портрет Гитлера и пистолет у члена «Свободы России»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали 46-летнего жителя Санкт-Петербурга Евгения Барабанова, состоящего в «Легионе „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в городском управлении МВД РФ. По данным ведомства, в ходе обыска в квартире мужчины был найден пистолет ТТ 1943 года выпуска, а также портрет Адольфа Гитлера, украинские документы и шевроны экстремистской организации.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что мужина был задержан по делу о похищении человека. Следствием установлено, что 12 января 2023 года он вместе с группой подельников напал на местного жителя, после чего насильно посадил его в автомобиль и увез в поселок Металлург. Задержанный избивал похищенного и угрожал ему убийством, если тот не передаст ему 700 тысяч рублей в счет несуществующего долга. После получения согласия они отпустили его, чтобы он собрал деньги. Однако мужчина обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение троих подозреваемых и задержали их. В ходе обыска по адресу проживания одного из фигурантов изъят пригодный для стрельбы пистолет ТТ 1943 года выпуска. Автомобиль, который использовали нападавшие, также обнаружен полицейскими и помещен на спецстоянку, — рассказали в МВД.

Как сообщалось ранее, в Ростовской области задержали двух мужчин, которые по наводке «Легиона „Свобода России“» планировали устроить террористические акты в регионе. В частности они намеревались поджечь административное здание. Против задержанных возбуждены уголовные дела.