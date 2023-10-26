Экс-сотрудник ФСБ получил срок за передачу взятки бывшему полковнику МВД Экс-сотрудник ФСБ Сенин получил девять лет тюрьмы за передачу взяток

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Дмитрий Сенин

Военный суд заочно приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина за посредничество в даче взятки ранее осужденному бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, передает ТАСС. В отношении Сенина изначально было возбуждено дело о дезертирстве, однако его действия были переквалифицированы, сейчас он признан виновным по статье о посредничестве при даче особо крупной взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ) и самовольном оставлении службы (ч. 4 ст. 337). Суд также лишил его воинского звания «полковник запаса» и запретил в течение трех лет после освобождения занимать должности во властных структурах.

Суд постановил признать Сенина виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

В настоящий момент Сенин находится в бегах. Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в страну.

В мае 2022 года суд приговорил экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима по второму делу о взятках в размере 1,4 млрд рублей. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Гособвинение просило для него наказание в виде 17 лет заключения под стражей.