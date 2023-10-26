Судимый тагильчанин умышленно заразил школьницу ВИЧ-инфекцией Baza: тагильчанину грозит год тюрьмы за заражение школьницы ВИЧ-инфекцией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Против жителя Нижнего Тагила возбудили уголовное дело по статье об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией, пишет Telegram-канал Baza. Фигурантом стал 23-летний монтажник, ранее судимый за кражу. Мужчине грозит один год тюрьмы.

По версии следствия, в мае мужчина вступил в связь с 17-летней школьницей. Он знал, что болен ВИЧ, но не сказал об этом и, несмотря на опасность, не использовал средства контрацепции и заразил несовершеннолетнюю.

Ранее, в октябре, 13-летнюю москвичку задержали по подозрению в умышленном заражении ВИЧ 18-летнего знакомого. Девочку вместе с братьями и сестрами воспитывает пожилой дедушка. Она начала вести активную половую жизнь еще несколько лет назад, пренебрегая контрацептивами. Помимо заражения ВИЧ-инфекцией, молодому человеку грозит четыре года тюрьмы за связь с несовершеннолетней.

Жителя Мурманской области будут судить за сознательное заражение ВИЧ-инфекцией. Мужчина, занялся сексом с восьмиклассницей, не сообщив о своей болезни. 39-летний мужчина в феврале этого года осудили за половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. По данным следствия, он переспал с 15-летней девочкой из Кандалакши. В ходе расследования стало известно, что мужчина заражен ВИЧ-инфекцией и состоит на учете в специальном учреждении. Контрацепцию он также не использовал.