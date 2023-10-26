В Москве начался суд над планировавшими взрыв на Лубянке террористами

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Второй Западный окружной военный суд в Москве приступил к слушанию уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые, по данным ФСБ, планировали взорвать здание Федеральной службы безопасности на Лубянке в 2022 году, сообщает ТАСС. По данным агентства, непосредственно детонацию в здании ФСБ должен был произвести смертник, которого тоже осудят.

Основным их требованием, которое они планировали выдвинуть после приведения [взрывного устройства] шахидом в действие в здании на Лубянке, был вывод российских войск с территории Сирии, — отметил собеседник агентства.

Слушают материалы дела три судьи, перед процедурой всем подсудимым для ознакомления было предоставлено обвинительное заключение на таджикском языке. Следующее заседание, на котором гособвинение планирует объявить обвинительное заключение, назначили на 1 ноября.

Ранее Киевский вокзал Москвы временно закрыли из-за оперативных мероприятий правоохранителей. Неизвестный сообщил, что здание заминировано, поэтому на территории вокзала ввели режим ЧС, а всех пассажиров эвакуировали. При этом на движение поездов ситуация не повлияла — оставили возможность пройти на платформы через парковку.

23 октября сообщалось об оцеплении территории рядом со зданием Государственной думы. На месте работали кинологи. Проходы возле здания были перекрыты, и москвичей просили искать обходные пути.