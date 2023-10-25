Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Киевский вокзал Москвы временно закрыт из-за оперативных мероприятий правоохранителей, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги. Пассажиры из здания эвакуированы. При этом на движение поездов ситуация не влияет — пройти на платформы можно через парковку.

В связи с проведением на Киевском вокзале Москвы оперативных мероприятий правоохранительными органами из здания были эвакуированы пассажиры, а сам вокзал временно закрыт. Проход на платформы осуществляется через парковку, — рассказали в МЖД.

В справочной РЖД изданию MSK1.ru уточнили, что на территории вокзала введен режим ЧС, ранее неизвестные сообщили о минировании здания.

У нас сейчас ситуация ЧС. Поступил анонимный звонок о минировании помещения. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Но на расписание поездов это никак не повлияло. К сожалению, мы не знаем, когда именно будет открыт вход в Киевский вокзал. Скорее всего, когда сотрудники закончат свои мероприятия, — заявили в справочной.

23 октября сообщалось об оцеплении территории рядом со зданием Государственной думы. На месте работали кинологи. Проходы возле здания были перекрыты, и москвичей просили искать обходные пути.