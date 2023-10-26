Украинский агент из России планировал теракт в тверском военкомате ФСБ задержала украинского агента, который планировал подорвать военкомат в Твери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в военкомате Твери, сообщается на сайте ФСБ России. По данным издания, агент украинских спецслужб планировал подорвать здание с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ). Завербованный россиянин был нейтрализован.

На территории Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами с участием завербованного гражданина России, являвшегося членом запрещенного украинского националистического формирования, — сказали в ФСБ.

Мужчина действовал по указанию кураторов, добавили в ведомстве. Установлено, что задержанный взял из специально оборудованного схрона средства поражения и СВУ и хотел использовать их в здании военного комиссариата Твери. На месте происшествия также была найдена граната РГД-5. В момент задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление. Никто из правоохранителей и гражданского населения не пострадал.

В отношении завербованного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. В ФСБ уточнили, что до этого россиянин за деньги собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о военных и топливно-энергетических объектах области.

Ранее агент ВСУ пытался отравить тортом и алкоголем 77 российских летчиков в Армавире. От трагедии военных уберегла ответственность. Так, один из офицеров заполучил видео с камер видеонаблюдения, на которые попал курьер. В попытках установить его личность выяснилось, что мужчина является уроженцем Мелитополя Запорожской области. В момент проверки он как раз покупал билет на самолет. Его вскоре удалось задержать.