Агент ВСУ пытался накормить отравленным тортом 77 российских летчиков Flightbomber: агент ВСУ пытался отравить тортом с ядом 77 летчиков в Армавире

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Армавире Краснодарского края 77 пилотов едва не отравились тортом и алкоголем, пишет Telegram-канал Flightbomber. По его данным, мужчины отмечали 20-летнюю годовщину выпуска из летного училища, когда на праздник курьер доставил презенты от неизвестного дарителя.

Как подчеркнули авторы канала, от трагедии военных уберегла ответственность. Так, один из офицеров заполучил видео с камер видеонаблюдения, на которые попал курьер. В попытках установить его личность выяснилось, что мужчина является уроженцем Мелитополя Запорожской области. В момент проверки он как раз покупал билет на самолет. Его вскоре удалось задержать.

Все тут же рассказал: и про торт с сильнодействующим ядом, и какие бутылки он докупал, а какие были отравлены сразу. И откуда знал количество гостей и где будет проходить праздник. Даже эмблему АВВАКУЛ нарисовали актуальную. Торт делался с нуля в Армавире. Кондитеров сейчас ищут, — сказано в публикации.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что Вооруженные силы Украины используют снаряды с отравляющими веществами, поэтому российским военным необходимо носить противогазы и специальную униформу. Кроме того, врачи, работающие на передовой, должны иметь в своих аптечках лекарства, которые бы прекращали действие этих отравляющих веществ.