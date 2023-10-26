Российская ПВО перехватила реактивные снаряды HIMARS и GLSDB Минобороны РФ сообщило о перехвате средствами ПВО шести снарядов HIMARS и GLSDB

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Зенитно-ракетная система С-400

Российская ПВО за сутки перехватила шесть снарядов HIMARS и GLSDB, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. По данным ведомства, также были сбиты 27 украинских беспилотников.

По данным МО РФ, за сутки ВСУ потеряли два танка Leopard на Запорожском направлении. Российские войска также уничтожили склад боеприпасов в Днепропетровской области. В районах Тополевки и Кременной в ЛНР, близ Мирного, Инженерного и Золотой Поляны в Запорожской области, а также у Чаплинки и Саги под Херсоном были сбиты 27 БПЛА.

За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли около 850 военнослужащих. Уничтожены четыре украинских танка, две БМП, 13 боевых бронированных машин, гаубицы «Гвоздика», «Мста-Б», чешская самоходная артиллерийская установка Dana, две САУ «Акация», два орудия Д-20, американская гаубица М119 и две артиллерийские системы М777, указано в сводке Минобороны.

О первом перехвате управляемого снаряда GLSDB в зоне спецоперации на Украине в оборонном ведомстве РФ сообщили 23 марта 2023 года. Специалист по международной разведке Георгий Рипер высказывал мнение, что вероятность успешного перехвата этих «умных» авиабомб российскими средствами ПВО составляет около 80%.