Российские войска впервые сбили «умную» авиабомбу в зоне СВО Минобороны сообщило о первой сбитой «умной» авиабомбе GLSDB в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие впервые сбили управляемый реактивный снаряд с двигателем GLSDB в зоне проведения военной операции на Украине, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме этого, в зоне СВО было перехвачено 18 снарядов от РСЗО HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB, — сказал Конашенков.

Кроме этого, российские военные нашли и уничтожили украинский радиолокатор для наведения ЗРК С-300 вблизи населенного пункта Давыдов Брод под Херсоном. Также за сутки служащие Вооруженных сил России сбили 12 украинских беспилотников в Запорожской и Харьковской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее специалист по международной разведке Георгий Рипер заявил, что защитить Крым от возможных ударов ВСУ дальнобойными снарядами GLSDB можно при помощи уничтожения пусковых установок, которые будут расположены на территории Украины. По его словам, можно также уничтожать GLSDB с помощью средств ПВО, вероятность успеха в таком случае будет 0,8 к единице. Особенность снарядов заключается в том, что они могут подниматься на высоту 10 км и управляются при помощи GPS с точностью около пяти метров.