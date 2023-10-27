Страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Украине €50 млрд Politico: Словакия и Венгрия выступили против выделения Украине €50 млрд

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Словакия и Венгрия во время саммита Евросоюза в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд, сообщает Politico. Такой пакет финансовой помощи Киеву со стороны ЕС на 2024–2027 годы разрабатывается для покрытия 45% бюджетного дефицита.

Издание со ссылкой на дипломатический источник отмечает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей заявил о «неработающей» поддержке Киева со стороны ЕС. Премьер Словакии Роберт Фицо указал на проблемы коррупции на Украине.

Председатель Евросовета Шарль Мишель при этом заявил о достигнутом на встрече общем консенсусе. Он выразил надежду, что вопрос удастся решить до конца 2023 года. В конце года пройдет еще одно согласование поправок в многолетний бюджет сообщества. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что €50 млрд предлагается выделить в ближайшие четыре года Киеву в виде грантов и кредитов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $150 млн. Он подчеркнул, что в новый пакет войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия, противотанковое оружие и другие вооружения.