Боец ВС РФ дал прогноз о взятии Авдеевки: что пишут военкоры 26 октября

Фото: Александр Река/ТАСС

Боевая работа расчета 122-миллиметровой гаубицы «Д-30»

Снарядный голод украинской армии, текущая ситуация у Авдеевки, появление в зоне СВО новых «Ланцетов», российские РСЗО сбили 24 самолета ВСУ — военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Евгений Поддубный рассказал, как Киев хочет решить проблему снарядного голода

«Грузовые самолеты НАТО с американской авиабазы Рамштайн в Германии летят теперь не по привычному маршруту в Польшу для дальнейшей перевалки БК на Украину, а на базу израильских ВВС Неватим близ Беэр-Шева. На борту — артиллерийские 155-мм боеприпасы. На фоне приближающегося снарядного голода ВСУ, обусловленного и регулярным уничтожением украинских арсеналов российской армией, киевский режим ищет варианты восполнения своих запасов», — отметил военкор.

По его словам, Киев планирует наладить производство боеприпасов на территории Украины с привлечением частных компаний.

«В украинском СНБО сегодня заявили, что „бизнес уже подключился к данной деятельности, закупает и монтирует оборудование в безопасных для этого местах“. Результат обещают скоро. Развитие ВПК на территории воюющей страны — так себе идея. Здесь стоит еще раз напомнить, что любое предприятие, связанное с военным производством на Украине, будет законной целью для удара ВС РФ. Для „Кинжала“ недостижимых целей нет», — добавил Поддубный.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

«Военная хроника» рассказала, как новые БПЛА «Ланцет» повлияют на ход СВО

«В чем отличия нового „Ланцета“ от старого? „Изделие-51“ и „Изделие-52“ применялись по целям в полуавтоматическом режиме. Для точного попадания по технике или объекту требовалось вмешательство оператора. Новый дрон „Изделие-53“ снижает влияние человеческого фактора на процесс поражения цели и повышает шансы на уничтожение первым же попаданием. Такой подход в перспективе не только может дать возможность создавать противотанковые заслоны на обширных территориях, но и позволит проводить скоординированные атаки для срыва наступательных операций противника или быстрого поражения критически важных объектов инфраструктуры», — сообщил источник.

Авторы канала обратили внимание, что применение «Ланцетов» с системой автоматического наведения и распределения целей «еще не достигло тех же масштабов, что и применение „Ланцетов“ предыдущих версий, однако можно ожидать, что со временем „Изделие-53“ постепенно вытеснит все остальные версии и будет применяться повсеместно».

«Появление и распространение в войсках „Изделия-53“ (как в индивидуальных транспортно-пусковых контейнерах, так и самоходных пусковых установок на различных шасси) позволит применять новые барражирующие боеприпасы шире, в новых тактических сценариях и для новых задач. Например, для создания засад, организации массовых комбинированных ударов по различным целям, воспрещения доступа и маневра. Пусковые установки на 20–40 БЛА „Ланцет“ на базе бронеавтомобилей вроде КамАЗ-5350 „Патруль“ можно будет использовать в качестве высокоточных систем залпового огня. Сейчас для запуска „Ланцета“ требуется внедорожник с прицепом», — добавила «Военная хроника».

Фото: МО РФ Применение модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» против военной техники ВСУ

«Вожак Z» рассказал о текущей ситуации у Авдеевки

«День семнадцатый. С самого утра и весь день стоял густой туман. В 50 метрах уже ничего не видно. Погода дала нам всем передышку. На нашем участке было затишье, настолько непривычное, что это немного напрягало. Две недели подряд даже в туалет было сходить приключением, а тут выходишь на улицу — и тишина. Только на севере продолжала работать тяжелая арта где-то в районе Коксохима. Сегодня было время подумать обо всем происходящем. Объективно ситуация такова, что с севера железная дорога находится в серой зоне. Подвоз БК через нее невозможен. Дорога через Ласточкино под нашим огневым контролем. Я думаю, мы их дожмем. Уже всем ясно, что мы не остановимся. Это ясно нам. Это ясно противнику. У них еще достаточно сил, сражение будет тяжелым, но в глубине души они уже знают, что Авдеевку они потеряют. А мы знаем, что они не сдадутся, не уйдут сами, поэтому мы возьмем их в кольцо. Мой позывной — Вожак! Победа будет за нами!» — рассказал боец ВС РФ.

Александр Коц рассказал, какие системы могли сбить 24 самолета ВСУ

«Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что „благодаря новым комплексам, российские зенитчики смогли сбить за последние дни 24 украинских боевых самолета“. Что это за комплексы, Шойгу не уточнил. Однако источники, близкие к ведомству, поясняют , что министр мог иметь в виду самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). Сейчас у нас в строю 9 таких машин: 6 модернизированных А-50У и 3 А-50 ранних серий», — отметил военкор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Самолет дальнего радиолокационного дозора А-50

Коц при этом допустил, что речь может идти не про А-50, а о совершенно другом комплексе.

«10 февраля 2022-го, за две недели до начала СВО, состоялся первый полет нового самолета ДЛРО А-100 „Премьер“ с уже включенной бортовой РЛС новой разработки . В настоящее время единственный борт проходит испытания. На вооружение его должны принять в 2024-м. Но что если как раз сейчас эта машина сдает „выпускные экзамены“ в связке с истребителями? РЛС А-100 по своим возможностям превосходит не только А-50, но и большинство аналогичных машин вероятного противника. Она способна одновременно сопровождать до 300 целей на расстоянии до 650 километров. Ракеты Р-37М с ее целеуказанием могут работать на максимальную дальность в 400 километров. Это уже совсем другие возможности», — добавил он.

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