ВСУ простились с идеей морского штурма Крыма: сводка военкоров 18 сентября

Фото: МО Украины

Удар по администрации ДНР в Донецке, битва за Клещеевку, изменение стратегии ВСУ в части возможного штурма Крыма — эти и другие события комментируют в своих Telegram-каналах российские военные корреспонденты. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Андрей Руденко показал кадры последствий удара по зданию правительства ДНР

Военкор Андрей Руденко показал видео последствий удара со стороны ВС по зданию правительства ДНР в Донецке. На кадрах видно, что были повреждены крыша и фасад. Информация о пострадавших уточняется.

Александр Сладков посмеялся над запретом Польши

Военный корреспондент Александр Сладков иронично прокомментировал заявление Польши о возможной блокировке вступления Украины в ЕС после угроз Киева запретить импорт в страну фруктов и овощей из Польши. Спор между соседями возник на фоне ситуации с поставками украинского зерна в ЕС. Военкор назвал отношения Польши и Украины «жёсткой любовью в разных позах».

«А в ЕС совет да любовь, причем любовь такая, жесткая, в разных позах <...> ​Сообщений о зерновом скандале Киева и Варшавы много: не хотят поляки покупать украинское (американское) зерно. Как они говорят: „Нас уже и так заставили сделать слишком много“», — отмечает Сладков.

Журналист заметил, что краковскую колбасу давно не делают в польском городе Краков, так как запретила ВТО.

«Ее теперь в Венгрии делают. Вот тебе и западная демократия и экономика», — написал военкор.

О намерении Варшавы заблокировать вступление Украины в состав Евросоюза заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. По его словам, эту позицию власти изменят лишь после того, как решится вопрос экспорта украинского зерна.

Александр Ходаковский дал совет российским бойцам

Замначальника управления Росгвардии по ДНР полковник Александр Ходаковский в своем Telegram-канале дал российским военнослужащим ряд советов по выживанию на поле боя. Он отметил, что самое сложное в зоне боевых действий — научиться простым вещам, но именно соблюдение элементарных правил помогает бойцам уцелеть.

Фото: МО РФ

«Сколько раз приходится повторять: даже в машине перемещайся в броне и каске, открытые пространства перебегай или переходи очень быстро, используй любое укрытие, даже если сел, лег на пять минут, кучами не собирайтесь ни-ког-да!» — написал Ходаковский.

Он также раскритиковал совет «опытных вояк» не окапываться, чтобы не демаскировать себя. Ходаковский пояснил, что большая часть потерь в живой силе — от артиллерии. Бойцов поражают в основном настильно летящие элементы. От них спасает даже неглубокий окоп, замаскировать который можно ветками, отметил полковник.

«Точно пользы от окапывания больше, чем вреда», — подчеркнул Ходаковский.

Алексей Живов опроверг переход Клещеевки под контроль ВСУ

Село Клещеевка, находящееся недалеко от Артемовска, не переходило полностью под контроль украинской армии, сообщил в своем Telegram-канале военкор Алексей Живов. По его словам, российская армия продолжает контролировать часть населенного пункта, бои за него продолжаются. Военкор выразил мнение, что ВС РФ возьмут Клещеевку полностью либо село останется в серой зоне.

«Да, Клещеевка ни наша, ни их. Мы держим часть села, они вторую, по ним бьем из всего чего можно, эвакуацию провести не даем, думаю, что заберем обратно, либо в серой зоне останется, нецелесообразно в ней сидеть, чисто арту ловить, укрытий как таковых нет», — написал Живов.

Также информацию о том, что бои за Клещеевку продолжаются, подтвердили и в Генштабе ВСУ. В сводке ведомства, опубликованной в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), говорится, что украинские войска пытаются закрепиться на новых позициях в селе.

Информация о том, что ВСУ якобы взяли под контроль Клещеевку, появилась накануне. Ее озвучил президент Украины Владимир Зеленский. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Александр Коц предрек смену вектора атак ВСУ на Крым

Киевское командование понимает, что ВСУ не смогут прорвать оборону российских войск и выйти к морю для штурма Крыма, написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Этим он объяснил внезапную смену приоритетов, о чем сообщал глава Управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Чиновник утверждал, что теперь ВСУ нацелены на сухопутный коридор в Крым, однако, по мнению Коца, эти планы также не удастся реализовать.

Фото: МО Украины

«Киев понимает, что к морю, пока существует снабжение нашей группировки в Запорожье, он никогда не выйдет. А значит, нужно рубить логистику — рваться к трассе Мариуполь — Мелитополь или хотя бы брать ее под огневой контроль. И желательно это сделать в районе Мариуполя, а не Мелитополя», — рассказал журналист.

Коц признал, что украинской армии было бы выгодно преуспеть в такой операции. Тогда они бы могли значительно нарастить удары по Крымскому мосту. Однако с учетом темпа контрнаступления ВСУ прогнозы Буданова «выглядят нереальными», заметил военкор.

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