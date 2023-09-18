«Кучами не собирайтесь»: Ходаковский дал советы бойцам по выживанию в бою Ходаковский: на поле боя нужно использовать любое укрытие и не кучковаться

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Замначальника управления Росгвардии по ДНР полковник Александр Ходаковский в своем Telegram-канале дал российским военнослужащим ряд советов по выживанию на поле боя. Он отметил, что самое сложное в зоне боевых действий — научиться простым вещам, но именно соблюдение элементарных правил помогает бойцам уцелеть.

Сколько раз приходится повторять: даже в машине перемещайся в броне и каске, открытые пространства перебегай или переходи очень быстро, используй любое укрытие, даже если сел-лег на пять минут, кучами не собирайтесь ни-ког-да! — написал Ходаковский.

Он также раскритиковал совет «опытных вояк» не окапываться, чтобы не демаскировать себя. Ходаковский пояснил, что большая часть потерь в живой силе — от артиллерии. Бойцов поражают в основном настильно летящие элементы. От них спасает даже неглубокий окоп, замаскировать который можно ветками, отметил полковник.

Точно пользы от окапывания больше, чем вреда, — подчеркнул Ходаковский.

Ранее военкор Алексей Живов посоветовал российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО, защищать все участки тела, чтобы выжить при ударах кассетными боеприпасами. Он подчеркнул, что такие боеприпасы отличаются непредсказуемостью. Корреспондент добавил, что кассетные боеприпасы производства НАТО имеют программируемый подрыв. По словам военкора, это означает, что «свистит не в вас, а разрывается точно над вами».