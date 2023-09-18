Что известно о бегстве элитной бригады ВСУ «Магура» из Запорожья Элитная бригада ВСУ «Магура» потребовала отвода с передовой в Запорожье

Фото: МО Украины

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что военнослужащие элитной 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Магура» потребовали от командования вывести их из Запорожской области и с Ореховского направления. Что об этом известно?

Почему элитное формирование хочет сбежать с передовой линии

По данным Рогова, бригаде «Магура» ставилась цель дойти до Крыма, но в реальности они гибнут под селом Работино в Запорожской области, так и не сумев прорвать первую линию обороны российских войск.

«Доведенные до отчаяния и находясь в состоянии, близком к панике, боевики элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ „Магура“ выступили с открытым обращением с требованием вывести их с позиций на передовой и отойти в тыл для отдыха и пополнения», — отметил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией».

В Министерстве обороны РФ соответствующую информацию не комментировали.

Что известно о бригаде «Магура»

По данным украинских СМИ, соединение механизированных сухопутных войск Вооруженных сил Украины было сформировано в апреле 2022 года. Название «Магура» якобы связано с несколькими одноименными горами в Карпатах. Бойцы проходили обучение в Европе, в том числе на американской базе в Графенвере в Германии. Летом 2022 года батальон был расширен до 47-го штурмового полка, а с ноября 2022-го — до 47-й бригады.

На официальном сайте говорится, что основная миссия — изменить устаревший подход украинской армии к формированию и функционированию новых подразделений. По мнению идеологов «Магуры», в основе должны быть другие принципы — «непрерывное обучение и развитие внутренней культуры».

Также руководство бригады встречалось с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который пообещал необходимую поддержку Генерального штаба.

Какой скандал случился внутри бригады «Магура»

В июле этого года внутри «Магуры» произошел конфликт. Украинский военнослужащий Валерий Маркус, которого называют одним из основателей данного формирования, сообщил, что больше не будет находиться на должности главного сержанта. Он объяснил, что причиной стало его несогласие с решениями относительно применения и развития бригады.

В начале сентября издание The Times опубликовало материал, где говорилось, что элитная 47-я бригада, оснащенная БМП Bradley и танками Leopard, едва возглавив летнее контрнаступление на Южном фронте, понесла большие потери. Основные причины провала — отсутствие поддержки с воздуха и инженерной техники для разминирования. Бойцы ВСУ жалуются на то, что техника увязает на минных полях и попадает под обстрел. Потери на Южном направлении, по данным украинских медиков, исчисляются четырехзначными числами.

17 сентября в Министерстве обороны РФ сообщили, что на Запорожском направлении действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

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