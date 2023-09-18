«Вот она, любовь»: военкор Сладков об экспорте украинского зерна Военкор Сладков назвал отношения Украины и Польши «любовью в разных позах»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Сладков иронично прокомментировал заявление Польши о возможной блокировке вступления Украины в ЕС после угроз Киева запретить импорт в страну фруктов и овощей из Польши. Спор между соседями возник на фоне ситуации с поставками украинского зерна в ЕС. Военкор назвал отношения Польши и Украины «жёсткой любовью в разных позах».

А в ЕС совет да любовь, причем любовь такая, жесткая, в разных позах <...>​Сообщений о зерновом скандале Киева и Варшавы много: не хотят поляки покупать украинское (американское) зерно. Как они говорят: «Нас уже и так заставили сделать слишком много», — отмечает Сладков.

Журналист заметил, что краковскую колбасу давно не делают в польском городе Краков, так как запретила ВТО.

Ее теперь в Венгрии делают. Вот тебе и западная демократия и экономика, — написал военкор.

Ранее о намерении Варшавы заблокировать вступление Украины в состав Евросоюза заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. По его словам, эту позицию власти изменят лишь после того, как решится вопрос экспорта украинского зерна.

Ранее польские власти на протяжении многих лет заявляли о поддержке Украины на пути в ЕС. В частности, глава республики Анджей Дуда обещал «сделать все возможное» для достижения этой цели. Он же говорил, что Киев вправе самостоятельно определять свое будущее.