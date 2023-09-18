Старый союзник подставил Украину на пути в Евросоюз Польша заблокирует вступление Украины в ЕС без решения вопроса экспорта зерна

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Варшава намерена блокировать вступление Украины в состав Евросоюза, заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. По его словам, которые приводит TVN24, эту позицию власти изменят лишь после того, как решится вопрос экспорта украинского зерна.

Польша не пустит Украину в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта зерна, — сказал чиновник.

В связи с этим он также напомнил, что Польше выдвинули строгие условия, когда она только вступала в Евросоюз. Это, как подчеркнул Телус, означает, что и Киеву необходимо выполнить определенные требования.

Ранее польские власти на протяжении многих лет заявляли о поддержке Украины на пути в ЕС. В частности, глава республики Анджей Дуда обещал «сделать все возможное» для достижения этой цели. Он же говорил, что Киев вправе самостоятельно определять свое будущее.

Ситуация изменилась на фоне того, как экспорт украинской сельскохозяйственной продукции ударил по фермерам в Польше и других странах Центральной Европы. Дошло до того, что Польша, Словакия и Венгрия ввели запрет на ввоз с Украины зерна, говядины, свинины, баранины, птицы, яиц, овощей, меда, семян подсолнечника и вина. Соответствующий указ вступил в силу с 16 сентября, несмотря на отказ Еврокомиссии продлевать ограничения.