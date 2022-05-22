Президент Польши пообещал поспособствовать принятию Украины в Евросоюз

Анджей Дуда / Фото Łukasz Gągulski/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда пообещал «сделать всё возможное», чтобы Украина стала членом Евросоюза. Варшава поддержит будущее решение Киева, отметил Дуда. В марте Украина подала заявку на вступление в ЕС.

Польша сделает всё возможное, чтобы помочь Украине стать членом Европейского союза, — сказал президент Польши.

Дуда также предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заключить договор о добрососедстве. Он ответил, что в документе будет зафиксирована идея о том, что граница должна не разделять государства, а становится территорией объединения.

Украина в марте подала заявку на вступление в ЕС, накануне приезда польского лидера она передала ЕС заполненную вторую часть опросника, необходимую для получения статуса кандидата на членство. В документе изложены данные о состоянии законодательства страны после восьми лет выполнения соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее Зеленский внёс в парламент законопроект, согласно которому в стране будет установлен особый правовой статус для граждан Польши. Документ пока находится на рассмотрении.