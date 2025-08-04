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04 августа 2025 в 09:29

Военкор рассказал, как российские «Кинжалы» помешали Украине и НАТО

Военкор Рожин: «Кинжалы» могли поразить в Староконстантинове грузы НАТО

Ракетный комплекс «Кинжал» Ракетный комплекс «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска применили гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» для поражения целей в Староконстантинове, сообщил у себя в Telegram-канале военкор Борис Рожин. По его данным, вероятно, ВС России били по грузам от стран — членов НАТО. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В Староконстантинове прилеты «Кинжалов». Минимум два. Ждем информацию о том, что там поразили. Вероятно, целью снова стали какие-то самолеты и натовские грузы, — написал Рожин.

Ранее в ночь на 28 июля российские вооруженные силы провели масштабные удары по украинским военным объектам. Согласно информации пресс-службы Минобороны РФ, при атаке применялось высокоточное оружие, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Основными целями стали вражеские склады боеприпасов и аэродромная инфраструктура.

До этого сообщалось, что одна из ракет «Кинжал» была запущена с истребителя МиГ-31К по объекту в Ирпене Киевской области. В ходе операции к позициям для пуска крылатых ракет также были переброшены стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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