В чем прелесть снаряда «Краснополь»: выстрела еще нет, а мы уже знаем итог

Фото: МО РФ

Самоходная гаубица 2С19 «Мста-С»

Российские войска начали использовать модернизированный снаряд «Краснополь». Как рассказали в госкорпорации «Ростех», обновленные «Краснополи» обладают повышенной точностью для поражения целей. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о снаряде «Краснополь» и его особенностях военного эксперта капитана I ранга Василия Дандыкина.

Дорогой, но точный

«Краснополь» — это 152- или 155-миллиметровый снаряд разработки еще советских времен (работы по созданию управляемого артиллерийского снаряда стартовали в конце 1970-х годов. — NEWS.ru). Он применяется для поражения целей на больших расстояниях, и его используют для работы по важным объектам.

Этот снаряд гораздо дороже обычного артиллерийского, ведь он использует обычно наведение по лазерному лучу. «Краснополь» уже применялся во многих конфликтах и, конечно, он используется на СВО для поражения удаленных целей, которые находятся на расстоянии 20–25 км. При этом за последние годы «Краснополь» прошел несколько этапов усовершенствования. Была улучшена как дальность снаряда, так и его точность.

Конкурент «Экскалибуру»

На Западе, конечно, тоже есть такие снаряды. И они поставляются на Украину. Главным конкурентом «Краснополя» можно назвать 155-миллиметровый снаряд Excalibur, который запускается из ствола артиллерии. В частности, есть информация, что такие снаряды сейчас активно применяются на СВО на Херсонском направлении. Это неприятно с точки зрения контрбатарейной борьбы. Но наш «Краснополь» ему в принципе не уступает.

«Краснополи» бьют очень точно — снаряд может залететь буквально в окно. И в этом его большое преимущество. Однако нам сейчас таких снарядов нужно больше. Хотя, учитывая характер боевых действий, эти слова можно сказать про все виды современного вооружения.

Но мы с вами видим, что вопрос в этом направлении решается. И это хорошо. Например, в войсках появляется новейшая гаубица «Коалиция-СВ», которая обладает выдающимися характеристиками и по дальности, и по скорострельности. И модернизированный снаряд «Краснополь» должен помочь решить задачу по ликвидации артустановок, которые находятся на большой дальности от линии соприкосновения. Например, он может прекрасно бороться с такими установками, как американские M777, французскими Caesar и с прочей аналогичной дальнобойной техникой.

Фото: МО РФ Снаряд «Краснополь»

Сбить невозможно

Благодаря лазерному наведению и возможности корректировки траектории при помощи аэродинамических рулей снаряд «Краснополь» работает очень точно. Наводить его на цель можно, например, при помощи дронов. То есть имея «Краснополь», мы еще до выстрела знаем, куда он полетит и какую цель ликвидирует. Его можно использовать не только по штабам или важным военным объектам, но и по танкам. Однако главная его цель все же другая. С танками эффективнее всего ведут борьбу противотанковые управляемые ракеты, авиация или дроны-камикадзе (например, «Ланцеты»).

И важно, что сбить такой снаряд достаточно тяжело. Да практически невозможно. Ведь это все равно снаряд, относительно небольшой по размерам. И летит он с очень высокой скоростью.

Справка NEWS.ru

«Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 мм или 155 мм. Имеет полуактивную лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. Может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе самоходными гаубицами «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ». Версия боеприпаса «Краснополь-М2» имеет калибр 155 мм. Он обладает увеличенной дальностью стрельбы в 26 км и повышенной точностью поражения малоразмерных целей.

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