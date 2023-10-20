Гаубица «Коалиция-СВ»: солдат меньше, стреляет чаще, бьет без промаха

Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

Госкорпорация «Ростех» сообщила, что новейшая гаубица «Коалиция-СВ» прошла госиспытания и готова к серийному производству. Военная разработка превосходит лучшие мировые образцы по дальности, точности стрельбы и времени решения боевых задач. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о новом российском оружии военного эксперта, редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова.

Что такое «Коалиция-СВ»

— «Коалиция-СВ» — это самоходная артиллерийская установка с необитаемым боевым модулем (башней). Там находится само орудие и автомат заряжения (экипаж располагается в бронекапсуле на некотором расстоянии от САУ и управляет ей дистанционной, что дополнительно оберегает солдат. — NEWS.ru).

Если сравнивать САУ со «Мста-С», то калибры совпадают, но размер экипажа отличается. Во «Мста-С» одновременно находится 5 человек, а для обслуживания «Коалиции-СВ» нужно почти в 2 раза меньше солдат — 3.

Сама система работает автоматизированно (самостоятельно производится подготовка выстрела — выбирается тип снаряда, производятся установка взрывателя и наведение. — NEWS.ru). За счет этого можно достичь высокой скорострельности и точности огня.

Орудие, установленное на САУ, было разработано специально для «Коалиции-СВ». Аналогов такой установки в мире нет.

Российская «Коалиция-СВ» превосходит западные САУ

— «Коалиция-СВ» однозначно превосходит американскую САУ Paladin и немецкую PzH 2000 по характеристикам. И по дальности, и по точности, и по скорострельности. Назывались цифры, что она может производить до 18 выстрелов в минуту. Таких показателей нет ни у САУ Paladin, ни у Caesar, ни у других артиллерийских установок, которые стоят на вооружении стран НАТО. У них просто не существует таких видов техники.

«Коалиция-СВ» может стрелять как всеми штатными боеприпасами, так и высокоточными типа «Краснополь» и «Краснополь-2». Активно-реактивные снаряды будут использоваться для атаки объектов на максимальной дальности.

Поскольку «Коалиция-СВ» работает автоматизированно, она может входить в систему управления тактического звена как боевая единица. Это позволит САУ получать данные о наземной обстановке, селективно выбирать цели и высокоточно по ним работать, оказывая огневую поддержку сухопутным войскам.

Первая ласточка роста военной мощи России

— Верховный главнокомандующий Владимир Путин ранее провел совещание, которое было посвящено в том числе совершенствованию систем артиллерии и залпового огня. «Коалиция-СВ» — одна из первых ласточек выполнения приказа президента.

Справка от NEWS.ru: скорость езды «Коалиции-СВ» — 60 км/ч. Запас хода рассчитан на 420 километров. В боекомплект одновременно помещается 70 снарядов. Также САУ может стрелять по целям, находящимся на расстоянии до 70 километров от нее. Отечественные разработки, которые выпускали до этого, имели предельную дальность в среднем до 30 километров.

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