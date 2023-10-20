Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону: кто встретил, был ли Суровикин Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону

Фото: kremlin.ru

Посещение штаба вооруженных сил в Ростове-на-Дону. С начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерием Герасимовым

Президент России Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону, возвращаясь из Перми, говорится на сайте Кремля. С кем говорил глава государства?

С кем встретился Путин в Ростове-на-Дону

Президента России встретил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который доложил ему о положении дел в ходе спецоперации.

«Товарищ Верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции», — доложил Герасимов сразу по прибытии главы государства.

Путин поздоровался с начальником Генштаба ВС РФ и поприветствовал его рукопожатием. После чего они поднялись в кабинет, где президент выслушал доклад. Его содержание не раскрывается.

При выходе из штаба Владимир Путин на прощание пожал руку Герасимову и попросил передать привет солдатам и командирам.

«Всем командирам привет передавайте», — обратился он к начальнику Генштаба. «Обязательно», — заверил в ответ Валерий Герасимов.

В прошлый раз Путин посещал ростовский штаб 19 августа. Тогда президент заслушал доклады Валерия Герасимова, а также командующих направлений и «других высших лиц офицеров группировки».

Общался ли Путин с Суровикиным

На сайте Кремля сообщалось, что в ходе поездки в Ростов-на-Дону президент России провел и другие беседы с высшим руководством Минобороны РФ.

«Глава государства заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о ходе специальной военной операции. Состоялись и другие беседы президента с представителями высшего руководства Министерства обороны», — говорится на сайте президента России. При этом имена, с кем встречался Путин, не раскрываются.

По данным Telegram-канала «ВЧК ОГПУ», экс-командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин «продолжает пребывать в „домашней обстановке“, нового места ему не нашлось».

Где сейчас может находиться генерал Суровикин

Последний раз о местонахождении генерала 3 октября сообщало издание «Новые известия». Отмечалось, что Суровикина вместе с семьей заметили в одном из подмосковных храмов.

На вопрос журналистов о том, где он служит, генерал ответил, что «служит Отечеству», и отказался от дальнейших комментариев.

«Служу Отечеству. Больше никаких комментариев», — сказал Суровикин, отвечая на вопрос, где он служит теперь.

14 сентября блогер Сергей Колясников сообщил в своем Telegram-канале, что российский генерал находится за границей.

«Сергей Владимирович Суровикин пусть и без должности, но уже на работе. На фото явно не Россия, детективы поймут», — написал он.

По словам Колясникова, никакой конкретной информации он раскрывать не будет, потому что «просто рад за Россию и хорошего человека».

«Как уже не раз говорил, людьми с такими знаниями и опытом не разбрасываются, о чем Верховный сразу дал понять в приказе», — пояснил блогер.

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