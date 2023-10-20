Ким Чен Ын оценил отношения между КНДР и Россией Ким Чен Ын указал на укрепление дружеских отношений КНДР и РФ

Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Между Москвой и Пхеньяном укрепляются дружеские отношения, заявил в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, которые приводит ТАСС, ситуация стала улучшаться после общения лидеров двух государств в сентябре.

Сейчас, после нашей встречи с президентом Путиным в России в сентябре этого года, настоящая дружба между нашими странами очень накаляется, очень хорошая атмосфера, и наши люди большое внимание уделяют отношениям между нашими странами. Очень приятно, что в такой ситуации встречаюсь с вами, товарищ министр, — сказал Ким Чен Ын.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин в устном послании руководителю КНДР Ким Чен Ыну подтвердил готовность выполнить все договоренности, которые были достигнуты на саммите в сентябре. По его словам, соответствующая работа уже началась.

До этого Владимир Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Глава государства отметил активное развитие двусторонних связей между Москвой и Пхеньяном по всем направлениям. Он также выразил надежду, что региональная безопасность и стабильность на Корейском полуострове будут расти.

В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что контакты с Россией будут развиваться «на новом высоком уровне». В послании он также выразил надежду на победу российского народа в борьбе с гегемонией империалистов.