Путин подтвердил готовность выполнить договоренности с КНДР Лавров Ким Чен Ыну: Путин подтверждает готовность выполнить все договорённости

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в устном послании руководителю КНДР Ким Чен Ыну подтвердил готовность выполнить все договоренности, которые были достигнуты на саммите в сентябре, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит МИД, соответствующая работа уже началась.

Уважаемый товарищ председатель государственных дел, искренняя благодарность за возможность пообщаться с вами. Президент Российской Федерации Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить все, о чем вы договорились, — сказал Лавров в ходе встречи с Ким Чен Ыном в четверг, 19 октября.

Он указал, что в ноябре в Пхеньяне должно пройти десятое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках подготовки к нему Россия и Северная Корея в сентябре провели спецвстречу в Москве и там наметили конкретные шаги по продвижению к целям, намеченным лидерами двух государств.

Ранее Сергей Лавров на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Глава российского МИД отметил, что это произошло после сентябрьской встречи лидеров двух стран.

До этого Ким Чен Ын в поздравлении Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран заявил, что контакты с Россией будут развиваться «на новом высоком уровне». В послании он также указал на то, что надеется на победу российского народа в борьбе с гегемонией империалистов.