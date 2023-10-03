Суровикина заметили в Подмосковье «Новые известия»: Суровикина заметили с семьей в одном из подмосковных храмов

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Сергей Суровикин

Издание «Новые известия» сообщило о том, что экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина заметили вместе с семьей в одном из подмосковных храмов. По данным издания, на вопрос журналистов о том, где он служит, Суровикин ответил, что «служит Отечеству», и отказался от дальнейших комментариев.

Служу Отечеству. Больше никаких комментариев, — сказал Суровикин, отвечая на вопрос, где он служит теперь.

Ранее блогер Сергей Колясников опубликовал фото Суровикина и рассказал, что генерал в настоящее время находится за границей. Минобороны РФ эти данные не подтвердило. Позднее стало известно, что он ездил в Алжир. Африканист Андрей Есипов заявил, что Алжир является одним из ключевых покупателей российского вооружения, потому поездка генерала Сергея Суровикина в африканскую республику вполне объяснима.

Информации о местонахождении Суровикина не было на протяжении почти двух месяцев. Он исчез из публичного пространства сразу после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». По информации газеты The New York Times, генерал знал о готовящейся попытке мятежа ЧВК «Вагнер» и даже помогал «оркестру» в конце июня текущего года. Официального подтверждения этих данных не было.

4 сентября телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото генерала на улице в Москве, на котором он был запечатлен вместе с супругой.